Șofer reținut de polițiștii hunedoreni după ce a fost prins băut la volan și fără permis, în comuna Lăpugiu de Jos

În data de 3 noiembrie 2025, în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ilia au depistat, pe DN 68A, în comuna Lăpugiu de Jos, un conducător auto de 42 de ani, din județul Bacău, care se afla la volanul unui autoturism, deși era sub influența băuturilor alcoolice.

În cazul bărbatului, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, însă a refuzat procedura, faptă care constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului, pentru săvârșirea infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul având dreptul a conduce suspendat (pentru o infracțiune rutieră comisă pe raza județului Bacău). Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva cu propuneri corespunzătoare.

În primele nouă luni ale acestui an, la nivelul județului Hunedoara polițiștii au constatat 385 de infracțiuni la regimul circulației rutiere. Dintre acestea, în 105 cazuri conducătorii auto nu dețineau permis de conducere, iar 43 de persoane au fost cercetate pentru conducerea unui autovehicul cu permis necorespunzător, retras, anulat sau suspendat.

Recomandări preventive:

• Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe care pot afecta capacitatea de conducere.

• Respectați legislația rutieră și nu conduceți vehicule fără a deține un permis de conducere valabil.

• Polițiștii rutieri desfășoară acțiuni permanente pentru prevenirea accidentelor și pentru depistarea celor care încalcă normele privind siguranța circulației.

Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.