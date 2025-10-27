Șofer din Sâncel, prins beat la volan în Blaj: 1,13 mg/l alcool în aerul expirat

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un barbat de 32 de ani, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În dimineața zilei de 26 octombrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au oprit, pentru control, pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu, un autoturism condus de către bărbatul de 32 de ani, din localitatea Sâncel.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,13 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.