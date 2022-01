Șofer din Săliștea, prins de polițiști beat la volan, de două ori în aceeași noapte

Un bărbat de 56 de ani, din comuna Săliștea, județul Alba, a fost depistat la volan sub influenţa băuturilor alcoolice de două ori în aceeaşi noapte.

Bărbatul a fost reținut de către oamenii legii, pentru următoarele 24 de ore, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără permis.

La data 23 ianuarie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față bărbatul de 56 de ani, din comuna Săliștea, care a fost depistat, de două ori, în aceeași noapte, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Are dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără permis.

Informații de background:

La data de 22 ianuarie 2022, în jurul orei 21.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au depistat un bărbat de 56 de ani, din comuna Săliștea, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Tărtăria, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ulterior, în jurul orei 23.30, bărbatul a fost prins de polițiști, în timp ce conducea din nou autoturismul, pe raza localității Tărtăria, având dreptul de a conduce autovehicule suspendat.

Conducătorul auto a fost testat și de această dată cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.