Șofer de 23 de ani, reținut la Blaj după ce a fost prins băut la volan

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 23 de ani, din localitatea Zemeș, județul Bacău, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 19/20 octombrie 2025, tânărul de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Borza din municipiul Blaj, pe un sector de drum în curbă la stânga, nu ar fi adaptat viteza de deplasare, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și s-ar fi oprit în șanțul de pe marginea părții carosabile.

Ulterior, și-a continuat deplasarea spre localitatea Mănărade, fiind identificat și oprit de către polițiștii rutieri. În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,05 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.