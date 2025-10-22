Siguranța rutieră pe înțelesul copiilor: activități educative ale polițiștilor în „Școala Altfel” la Hațeg

Ieri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg au desfășurat o serie de activități educative și preventive la două unități de învățământ din localitate: Școala Gimnazială „Aron Densușianu” Hațeg și Grădinița Nălaț-Vad Hațeg, în cadrul programului „Școala Altfel”.





Scopul acțiunii a fost creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul copiilor și formarea unui comportament responsabil în trafic. Polițiștii le-au explicat elevilor și preșcolarilor principalele reguli de circulație pe drumurile publice, adaptate vârstei lor, pentru a preveni implicarea acestora în evenimente rutiere nedorite.







Copiii au primit recomandări utile privind modul în care pot traversa în siguranță strada, cum să fie atenți la semnele de circulație și de ce este important să poarte centura de siguranță. De asemenea, aceștia au avut ocazia să afle „secretele” meseriei de polițist direct de la oamenii legii, care le-au răspuns cu răbdare și bucurie la întrebări.





Momentul cel mai așteptat a fost cel în care elevii au putut vedea îndeaproape autospecialele de intervenție ale poliției, un prilej de entuziasm și curiozitate pentru cei mici.

Astfel de activități contribuie la consolidarea parteneriatului dintre polițiști și comunitate, prin promovarea valorilor educației, siguranței și respectului reciproc.