Sibiu: Un microbuz plin cu călători s-a răsturnat. Autoritățile au activat Planul Roșu

Un microbuz a fost implicat într-un accident grav în județul Sibiu. Acesta s-a răsturnat după ce s-a lovit de un autoturism. 12 persoane sunt implicate și a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

”În urma evaluării medicale, 6 persoane au nevoie de asistenţă medicală, celelalte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Sunt transportate spre UPU Sibiu 6 femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente”, anunţă ISU Sibiu.

Accidentul s-a produs marți dimineață în localitatea Veștem. Potrivit ISU Sibiu, din informațiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane, 11 dintre acestea în microbuz.

„Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu”, a explicat ISU.

La fața locului intervin numeroase autospeciale printre care cea de stingere, de descarcerare și pentru transportul victimelor multiple. De asemenea, acolo au ajuns trei ambulanțe SMURD și două ambulanțe SAJ.