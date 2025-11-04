Și-a amenințat părinții cu un briceag și și-a rănit cumnatul – reținut de polițiștii din Hațeg

Polițiștii din orașul Hațeg au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 29 de ani, bănuit că și-ar fi amenințat părinții cu acte de violență și și-ar fi rănit cumnatul cu un briceag.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hațeg au fost sesizați, în data de 3 noiembrie a.c., ora 21:00, prin SNUAU 112, de către o femeie de 52 de ani, din comuna Bretea Română, cu privire la faptul că fiul său ar amenința-o cu acte de violență atât pe ea, cât și pe soțul său.

Patrula de intervenție deplasată la fața locului a stabilit că fiul apelantei, un bărbat de 29 de ani, domiciliat în aceeași localitate, aflat în stare de ebrietate și pe fondul unui litigiu cu privire la dreptul de proprietate, și-ar fi amenințat părinții cu acte de violență, având asupra sa briceag.

În conflict a intervenit cumnatul bărbatului, de 32 de ani, care ar fi suferit leziuni la o mână, fără a necesita îngrijiri medicale de specialitate. În urma celor întâmplate, agresorul a fost condus la sediul Poliției Orașului Hațeg.

În cauză a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, reieșind existența unui risc iminent cu privire la siguranța părinților, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu în favoarea acestora, care prevede obligația pentru agresor de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de părinții săi.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 29 de ani, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând a fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și lovire sau alte violențe.