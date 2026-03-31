Sediul Electrica Furnizare , transformat în cabinet de masaj? Întrebări fără răspuns

Suspiciuni privind utilizarea sediului Electrica Furnizare în alte scopuri

O situație cel puțin neobișnuită ridică semne de întrebare în județul Mehedinți. În spațiul public au apărut, încă din 2024, informații și imagini care sugerează că în sediul Electrica Furnizare S.A. din Drobeta Turnu Severin ar funcționa un cabinet de masaj.

Sediul Electrica Furnizare din Drobeta Turnu Severin, indicat de surse ca locație unde ar funcționa un presupus cabinet de masaj. Informațiile nu sunt confirmate oficial.

Informațiile îl vizează direct pe Alin Ghiciulescu, manager de vânzări în cadrul companiei pentru județul Mehedinți, persoană cunoscută și pentru multiple alte activități: jurnalism, consiliere juridică, arbitraj sportiv sau terapii alternative.

Coincidență sau realitate?

Potrivit mai multor surse locale, presupusul cabinet de masaj unde s-ar efectua ședințe de masaj și presopunctură este situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, în apropierea intersecției cu strada George Coșbuc.

Localizarea indicată coincide, conform verificărilor, cu adresa sediului Electrica Furnizare din municipiu. Mai mult, imagini primite din interiorul locației – atribuite sediului companiei – ar prezenta elemente identice (precum perdele sau amenajări) cu cele dintr-un videoclip publicat pe TikTok de Alin Ghiciulescu, în care acesta efectuează o ședință de masaj.

Mai mulți „pacienți”, aceeași locație

Un alt detaliu ridică suspiciuni suplimentare: persoana care apare în imaginile primite diferă de cea din filmarea publică, ceea ce ar putea indica faptul că mai multe persoane ar fi beneficiat de astfel de servicii în aceeași locație.

Cum ar fi ajuns un birou să devină sală de masaj?

Conform informațiilor neoficiale, spațiul utilizat ar fi fost inițial biroul unui alt angajat al companiei, aflat într-un concediu prelungit. În această perioadă, încăperea ar fi fost transformată într-un spațiu destinat terapiilor.

Întrebări legitime pentru autorități

Situația ridică o serie de întrebări esențiale:

Are Electrica Furnizare S.A. cunoștință despre aceste activități?

Activitățile de masaj se desfășoară în timpul programului de lucru?

Dacă au loc în afara programului, este legală utilizarea sediului companiei în alte scopuri?

Există un contract de închiriere sau orice formă legală pentru folosirea spațiului?

Funcționează acest presupus cabinet de masaj și în prezent?

Detalii care ridică semne de întrebare

Un comentariu apărut recent la o postare publică indica explicit adresa cabinetului de masaj ca fiind cea a sediului Electrica Furnizare. Ulterior, comentariul a fost șters, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare.

Context local: alte situații controversate din Mehedinți

Cazul ridică semne de întrebare într-un județ unde au mai existat suspiciuni privind modul în care sunt gestionate resursele și funcțiile publice.

Civis News solicită clarificări oficiale

Redacția Civis News solicită un punct de vedere oficial din partea:

Electrica Furnizare S.A.

Ministerului Energiei

Domnului Alin Ghiciulescu

Transparența este esențială atunci când există suspiciuni privind utilizarea resurselor unei companii de stat în scopuri personale.

Concluzie

Deși nu există, în acest moment, o confirmare oficială a acestor informații, elementele apărute în spațiul public indică necesitatea unor verificări urgente.

Rămâne de văzut dacă instituțiile competente vor clarifica situația sau dacă întrebările vor rămâne, ca de atâtea ori, fără răspuns.

Articol preluat de pe platforma civisnews.ro in baza unui parteneriat redactional.