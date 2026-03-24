Săptămâna siguranței pietonilor: acțiuni ale poliției în județul Sibiu

În perioada 23–29 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu desfășoară, la nivelul întregului județ, acțiuni dedicate creșterii gradului de siguranță rutieră, cu accent pe respectarea regulilor de circulație de către pietoni.

Activitățile au ca scop prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii, precum și conștientizarea acestora cu privire la riscurile generate de nerespectarea normelor rutiere.

În acest context, vor fi monitorizate cu prioritate zonele cu risc accidentogen ridicat, iar polițiștii vor desfășura atât activități de control, cât și acțiuni preventive, pentru reducerea numărului de evenimente rutiere.

Totodată, vor fi organizate activități de educație rutieră, în cadrul cărora polițiștii vor transmite recomandări cetățenilor și vor distribui materiale informative privind adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte o conduită preventivă, pentru a contribui la reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.

De asemenea, pietonilor le recomandăm să se asigure foarte bine înainte de traversarea drumului, să utilizeze doar locurile special amenajate și să evite folosirea telefonului mobil sau a căștilor în timpul traversării, pentru a preveni implicarea în evenimente nedorite.