Rulotă mistuită de flăcări lângă Aciliu. Intervenție rapidă a pompierilor

Două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD au intervenit de urgență în extravilanul localității Aciliu, pentru lichidarea unui incendiu. La sosirea forțelor de intervenție, pompierii au constatat că o rulotă era cuprinsă de flăcări, existând riscul ca focul să se extindă la o stână aflată în apropiere.





Incendiul a afectat și vegetația uscată din jur, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.



sursa foto: ISU Sibiu

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este în curs de stabilire, a precizat slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU.