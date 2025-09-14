Ultimele știri
15 septembrie, 2025
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Rulotă mistuită de flăcări lângă Aciliu. Intervenție rapidă a pompierilor

Rulotă mistuită de flăcări lângă Aciliu. Intervenție rapidă a pompierilor

0
Scris de în Eveniment, Local

Două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD au intervenit de urgență în extravilanul localității Aciliu, pentru lichidarea unui incendiu. La sosirea forțelor de intervenție, pompierii au constatat că o rulotă era cuprinsă de flăcări, existând riscul ca focul să se extindă la o stână aflată în apropiere.

Incendiul a afectat și vegetația uscată din jur, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

sursa foto: ISU Sibiu

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este în curs de stabilire, a precizat slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU.

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top