România și Alba Iulia reprezentată de Grupul Skepsis, la Festivalul Internațional de Teatru AMAFEST de la Stuttgart

În perioada 22-25 septembrie, 2022, Grupul Skepsis reprezintă Alba Iulia și România la cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru AMAFEST, organizat la Stuttgart, Germania!

Evenimentul este organizat de Theater am Olgaeck (Stuttgart), sub deviza „Trăiește-ți visul!”, în cooperare cu orașul Stuttgart și Ministerul de Știință și Cultură Baden-Wurtenberg și reunește în acest an participanți din Ungaria, Estonia, România, Italia și Polonia.

Compania de teatru Skepsis va reprezenta Alba Iulia și România cu spectacolul „Îl cunoașteți ?”, inspirat de o piesă într-un singur act semnată de Eugen Ionescu.

„Prestația foarte bună pe care am avut-o anul trecut a lăsat o impresie pozitivă și a făcut ca organizatorul să ne invite și la ediția din acest an. Conform abordării noastre specifice, dorim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, dar și să surprindem, să provocăm publicul.

Iată de ce am propus de această dată un spectacol cu un pronunțat caracter tragic. Spectacolul ”Îl cunoașteți ?” ne conduce treptat într-o călătorie în care personajele coboară din cotidian spre sine, de la explorarea socialului la descoperirea lumii interioare, a instinctelor și emoțiilor subconștiente.

O călătorie care promite trăirea unor adevăruri profunde, dar în urma căreia nimic nu mai rămâne la fel”. – Viorel Cioflică, regizor și coordonator, Grupul Skepsis.

Evenimentul are un pronunțat caracter artistic și intercultural, grupurile participante fiind încurajate să își prezinte spectacolele dar și cultura de proveniență.

Programul festivalului este divers, cu spectacole de teatru, discuții, ateliere de formare și activități cu rol de familiarizare a participanților cu istoria și cultura locală, toate desfășurate sub crezul cel mai bine exprimat de Nelly Eichorn și Gustav Frank, regizori implicați în organizarea evenimentului: „În comunitatea teatrului, nu există străini, doar prieteni pe care încă nu i-ai cunoscut!”.