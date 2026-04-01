Rezultate parțiale ale controalelor pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat acțiunile de control în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, în vederea asigurării unui comerț civilizat cu produse alimentare, cu respectarea normelor sanitar-veterinare și pentru prevenirea apariției unor episoade de toxiinfecții alimentare.

Acțiunile desfășurate au în principal un caracter preventiv, urmărind respectarea regulilor de igienă și siguranță alimentară. Totodată, acestea vizează supravegherea operatorilor din domeniul alimentar și îndrumarea acestora pentru implementarea unor practici corecte și responsabile.

În perioada 24 martie – 1 aprilie 2026, în prima etapă a controalelor organizate înaintea Sărbătorilor Pascale catolice și ortodoxe, au fost efectuate 89 de acțiuni de control la unități care comercializează produse de origine animală și non-animală, fiind verificate, de asemenea, 11 mijloace de transport pentru animale vii.

În urma controalelor, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 13.600 de lei, precum și 10 avertismente.

Principalele neconformități constatate au fost:

nerespectarea normelor sanitar-veterinare privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și a echipamentelor de lucru;

ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare;

manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor de siguranță alimentară;

încălcarea cerințelor generale de igienă aplicabile produselor alimentare.

Neregulile au fost depistate la supermarketuri, magazine alimentare, unități mobile de comercializare a alimentelor, centre de prelucrare lapte în cadrul exploatației și brutării.

Verificările sanitar-veterinare vor continua la toate categoriile de unități din domeniul alimentar. Acestea vizează respectarea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în piețele agroalimentare, abatoare și centre de sacrificare cu activitate temporară, unități de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a produselor de origine animală, precum și în unități de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unități de alimentație publică, pizzerii, cantine, unități de catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, hipermarketuri, supermarketuri, magazine alimentare etc.). Acțiunile de control sunt organizate în echipe mixte, constituite în conformitate cu Ordinul Prefectului.

De asemenea, o atenție deosebită este acordată monitorizării circulației și sacrificării mieilor, cu respectarea normelor privind bunăstarea animalelor și siguranța alimentară, precum și controlului transportului și comercializării produselor de origine animală (carne, ouă, lapte, pește etc.).

În cazul constatării unor încălcări ale normelor sanitar-veterinare, măsurile aplicate pot include suspendarea activității unității, sancționarea contravențională și confiscarea produselor care prezintă risc pentru sănătatea publică.

Protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor, precum și asigurarea siguranței alimentare reprezintă priorități pentru DSVSA Alba. Este esențial ca toți operatorii din domeniul alimentar să conștientizeze importanța respectării legislației și să acționeze responsabil, astfel încât produsele să ajungă la consumatori în condiții optime.