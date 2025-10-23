Reținut după ce ar fi sustras bani ascunși printre lemne: prejudiciu de peste 90.000 de euro

La data de 22 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 46 de ani, din Sri Lanka, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 10 octombrie 2025, bărbatul, angajat în calitate de recuperator de metale vechi, în cadrul unei societăți comerciale, în timp ce desfășura activități gospodărești, în anexa locuinței unui alt bărbat, de 46 de ani, administrator al societății comerciale, din Aiud, ar fi sustras 77.000 de euro, 400 de dolari și 17.000 de lei, ascunși printre lemnele din anexă.

De asemenea, polițiștii au descoperit 4.500 de euro, care i-au fost predați persoanei vătămate. Astăzi, 23 octombrie, bărbatul din Sri Lanka va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.