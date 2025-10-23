Ultimele știri
23 octombrie, 2025
Restricții de trafic pe DN1 în zona Avrig: circulație alternativă până la ora 16:30

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu informează participanții la trafic că astăzi, 23.10.2025, în intervalul orar 09:00 – 16:30, se va institui o restricție temporară de circulație pe DN 1, km 283+000 – 283+600 (pasaj peste calea ferată – Avrig), pentru realizarea lucrărilor de reparații la dispozitivele de acoperire a rostului de dilatare.

De asemenea, vor fi intervenții de scurtă durată la podurile de pe DN 1, respectiv:

  • km 287 peste râul Olt, km 268+650 podul peste pârâul Opatu;
  • ⁠km 266+850 peste pârâul Cârțișoara;
  • ⁠km 277+300 peste pârâul Porumbacu. Având în vedere lucrările efectuate, traficul rutier se va desfășura alternativ, pe o singura bandă, fiind dirijat prin semafoare. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului de lucru.
