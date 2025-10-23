Restricții de trafic pe DN1 în zona Avrig: circulație alternativă până la ora 16:30

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu informează participanții la trafic că astăzi, 23.10.2025, în intervalul orar 09:00 – 16:30, se va institui o restricție temporară de circulație pe DN 1, km 283+000 – 283+600 (pasaj peste calea ferată – Avrig), pentru realizarea lucrărilor de reparații la dispozitivele de acoperire a rostului de dilatare.

De asemenea, vor fi intervenții de scurtă durată la podurile de pe DN 1, respectiv: