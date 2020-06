Reconversia Profesionala – Cum te poti pregati pentru o Cariera in IT?

Schimbarea este intotdeauna binevenita, practic evolutia inseamna schimbare. Pornind de la aceasta premisa nu este greu sa intelegi nevoia unei modificari, in special cand vine vorba de cariera.

Semnale care iti arata ca trebuie sa iti reevaluezi activitatea profesionala sunt numeroase si usor de identificat: nu iti mai place ce faci, simti ca te-ai plafonat si nu mai poti evolua, nu mai ai nimic nou de invatat, activitatea pe care o desfasori nu te reprezinta si nu iti aduce implinirea spirituala, sarcinile pe care le indeplinesti nu sunt remunerate conform asteptarilor, specializarea pe care o ai nu mai este atractiva pentru piata muncii…este clar a venit vremea sa te gandesti la reconversie profesionala. Cum sectorul IT este pe val, nou, promitator, cu numeroase provocari trebuie iei in calcul o noua cariera in acest domeniu. Nu stii cum? Simplu, incepi un curs de pregatire in acest sens! Azimut Vision poate fi partenerul de incredere care te ajuta sa intelegi mai bine programarea si testarea si sa transformi aceste unelte in beneficii.

Azimut Vision – Cursuri Acreditate de IT pentru incepatori

Azimut Vision vine cu solutii eficiente pentru cei ce doresc un nou inceput, o cariera in domeniul IT atat de promitator. Cursurile se adreseaza tuturor persoanelor care vor sa descopere avantajele tehnologiei si sa foloseasca cunostintele pentru a se dezvolta si a evolua pe plan profesional.

Pot participa tinerii care doresc sa acumuleze cunostinte practice, inainte de a continua activitatea academica, studentii care au descoperit ca nu se regasesc in calea pe care au ales-o, absolventii ce doresc sa beneficieze de un avantaj in fata celorlalti. Cursurile sunt concepute special pentru a fi accesibile tuturor, chiar si persoanelor de varsta mijlocie care doresc sa evolueze sau sa faca o schimbare in viata lor si vor sa inceapa activitati in IT ori in alte domenii conexe. Este important de precizat ca pot fi urmate de persoane care in trecut nu s-au intersectat cu acest sector.

Datorita modului in care sunt structurate, dar si a accesibilitatii aceste cursuri pot fi parcurse cu succes si de persoanele aflate in pragul pensionarii, care doresc sa continue sa fie active. Mediul online ofera numeroase oportunitati, este important doar sa li se acorde atentie pentru a avea succes.

Pentru ca sunt solutii pentru toate categoriile sociale si aproape toate categoriile de varsta, cursurile sunt concepute sa inceapa de la zero, astfel incat fiecare participant sa isi poata insusi bazele iar apoi pe masura ce studiaza temeinic sa se perfectioneze. Cursurile propuse de Azimut Vision sunt disponibile online, accesand https://azimutvision.ro/. Informatiile sunt furnizate in mod facil, accesibil si de aceea pot fi asimilate usor.

Daca te numeri printre traditionalistii care invata mai eficient interactionand cu instructorul/profesorul poti opta pentru cursuri desfasurate la sediu. Cluj, Sibiu, Brasov, Targu Mures, Arad, Timisoara, Oradea, Iasi, Constanta, Ploiesti, Craiova, Bucuresti sunt orasele in care vei gasi o locatie Azimut Vision si poti participa la cursurile de initiere in IT, iar pe masura ce descoperi si evoluezi poti aplica la cursurile de specializare, care iti vor oferi mai multe cunostinte si, totodata, mai multe oportunitati.

Indiferent de modul in care doresti sa participi la sedintele de instruire este important sa retii ca informatiile acumulate te vor ajuta si vor completa bagajul de cunostinte pentru ati gasi jobul care sa iti aduca satisfactii.