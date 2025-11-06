Pompierii din Turda au stins un incendiu izbucnit la o combină agricolă în Dosu Napului

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au finalizat, în urmă cu puține momente, o intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o combină agricolă. Aceasta se afla pe un teren situat pe raza localității Dosu Napului, comuna Ceanu Mare.

sursa foto: ISU Cluj

Din fericire, în urma evenimentului nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale. Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor și la cabină, fiind lichidat rapid de către forțele noastre, în limitele găsite. Cel mai probabil, flăcările au izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice.

La fața locului au acționat două echipaje.