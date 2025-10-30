Polițiștii din Cugir, sprijiniți de jandarmi și ONJN, au verificat 104 persoane și 14 locații

La data de 29 octombrie 2025, polițiștii din Cugir, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.





În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate 104 verificări de persoane, 11 verificări de societăți comerciale și 3 săli de jocuri de noroc, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 13 abateri de natură contravențională, 5 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, 5 la Legea 61/1991 și 3 la OUG 28/1999, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 18.200 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba și de cel al specialiștilor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.