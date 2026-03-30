Peste 70 de intervenții ale pompierilor bihoreni într-un weekend: 9 incendii provocate de neglijență și defecțiuni

În weekendul 28–29 martie, pompierii militari bihoreni au gestionat peste 70 de intervenții, dintre care 9 au fost incendii.

Din totalul incendiilor, două au fost provocate de coșuri de fum necurățate, trei au reprezentat incendii de vegetație uscată generate de foc deschis în spații deschise, trei au avut drept cauză cabluri electrice defecte, iar unul a fost provocat de un aparat de gătit lăsat nesupravegheat.





Cele două incendii izbucnite din cauza coșurilor de fum necurățate s-au produs în localitățile Abram (comuna Mărgine) și Aștileu. Din fericire, intervenția promptă a pompierilor din cadrul Detașamentului Marghita și Stației Aleșd a făcut ca pagubele să se limiteze la arderea funinginii, fiind evitată propagarea flăcărilor la locuințe.





sursa foto: ISU Bihor

Incendiile de vegetație au avut loc în localitățile Santăul Mic și Crestur. În urma acestora au ars peste 10 hectare de mărăciniș, lăstăriș și papură, precum și aproximativ 30 de cauciucuri.

În ceea ce privește incendiile generate de cabluri electrice defecte, acestea au avut loc în localitățile Derna, Delani și Paleu. La locuința din Derna, incendiul a izbucnit în dormitor și s-a extins la două încăperi, distrugând aproximativ 120 mp din acoperiș și deteriorând mobilierul din camerele afectate. În localitatea Delani, incendiul s-a manifestat la nivelul podului, afectând acoperișul pe o suprafață de aproximativ 25 mp.

De asemenea, în Paleu, efectul termic al curentului electric a provocat un incendiu la un autoturism, fiind afectat aproximativ 40% din compartimentul motor.

Incendiul provocat de un aparat de gătit lăsat nesupravegheat a avut loc în localitatea Sântimreu, comuna Sălard. În urma acestuia, bucătăria locuinței a fost afectată pe o suprafață de aproximativ 12 mp, fiind distrus și mobilierul aferent.

Pompierii bihoreni reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special:

• curățarea periodică a coșurilor de fum și verificarea etanșeității acestora;

• verificarea și întreținerea instalațiilor electrice doar de către personal autorizat;

• evitarea utilizării improvizațiilor la instalațiile electrice;

• supravegherea permanentă a aparatelor de gătit aflate în funcțiune;

• interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor în condiții de vânt sau fără măsuri de siguranță;

• depozitarea materialelor combustibile la distanță sigură față de sursele de căldură;

• dotarea locuințelor cu detectoare de fum și stingătoare de incendiu;

• asigurarea accesului autospecialelor de intervenție în apropierea gospodăriilor.

Respectarea acestor măsuri simple poate preveni producerea unor evenimente nedorite și poate salva vieți și bunuri.

Intervenția promptă a pompierilor bihoreni a fost esențială pentru limitarea pagubelor și prevenirea unor consecințe mai grave pentru locuințe și bunuri.

Pentru mai multe sfaturi de prevenire a incendiilor și siguranță în casă, cetățenii sunt încurajați să consulte platforma fiipregatit.ro

