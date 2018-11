Peste 3 milioane de euro asigură modernizarea a mai mult de 13 kilometri din două tronsoane rutiere locale

Județul Alba beneficiază de noi fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor județene. Azi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia au fost semnate inca doua contracte de finantare din perioada de programare 2014-2020, pentru reabilitarea drumurilor judetene din Regiunea Centru. Este vorba de doua tronsoane din drumurile judetene pe care Consiliul Judetean Alba si-a propus sa le reabiliteze, care fac legatura dintre zonele submontane din centrul judetului cu drumul national DN1 si Autostrada A10 (Sebes-Turda). Cele doua rute conecteaza aproape 10.000 de locuitori cu zona activa aflata in plina dezvoltare din inima judetului, pe traseul Sebes-Alba Iulia-Teius-Aiud, asigurand conectivitatea zonei aflate pe dreapta Muresului cu coridoarele de transport europene. Cele doua contracte de finantare, a caror valoare totala este de peste 15,3 milioane lei, au fost semnate de catre Presedintele CJ Alba, Ion Dumitrel si Simion Cretu, Director General ADR Centru. In vederea imbunatatirii mobilitatii rutiere locale si interregionale, UAT Judetul Alba, prin Consiliul Judetean, a propus spre finantare reabilitarea a doua tronsoane din drumurile judetene DJ107K si DJ103E, in lungime totala de peste 13kilometri. Cele doua contracte sunt incheiate in cadrul apelului de proiecte nr. 2018/6/6.1/6 – Proiecte Nefinalizate, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitii 6.1 pentru ”Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale”. Cele doua tronsoane de drum judetean supuse modernizarii au durata de valabilitate depasita demult, prezentand numeroase si grave degradari atat ale imbracamintii caii de rulare, cat si cedari ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu mai corespund deloc cerintelor de trafic actual, iar lucrarile de colectare si evacuare a apelor sunt nefunctionale si cu gabarite depasite. In plan, ambele trasee sunt sinuoase, existand multe curbe care nu au elemente geometrice corespunzatoare. Podurile si podetele existente pe fiecare ruta pentru traversarea cursurilor de apa, prezinta o stare tehnica necorespunzatoare, fiind necesara executia unor lucrari de reparare/consolidare/inlocuire, in vederea asigurarii parametrilor tehnici corespunzatori.

Este vorba de rutele DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, in lungime de sase kilometri si DJ103E: DN1-Garbova de Jos– Garbovita-Garbova de Sus, in lungime de peste 7,6 kilometri. Obiectivele specifice ale proiectului Cod SMIS 126106 – ”Consolidare corp Drum Judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, jud. Alba, KM17+700-23+700”, vizeaza modernizarea unei portiuni de 6 km de drum, pe traseul DJ107K, pentru asigurarea conectivitatii cu reteaua TEN-T, asigurarea accesului unui numar de minim 583 persoane la coridoarele de transport nationale. Valoarea totala a proiectului este de 8.309.360,18 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 8.137.537,98 lei (adica 98,00% din valoarea eligibila a proiectului – aproximativ 1,746 milioane euro, restul fiind contributia beneficiarului. In ceea ce priveste proiectul ”Modernizare Drum Judetean DJ103E: DN1 – Garbova de Jos – Garbovita – Garbova de Sus Judetul Alba” se doreste cresterea gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al orasului Aiud, prin asigurarea legaturii localitatilor de pe traseu cu reteaua TEN-T si imbunatatirea calitatii vietii populatiei din localitatile vizate de proiect si din cele limitrofe. Valoarea totala a acestui proiect este de 7.074.440,03 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 6.822.380,31 lei (98,00% din valoarea eligibila a proiectului), adica aproximativ 1,46 milioane euro. Beneficiarul estimeaza ca lucrarile pentru cele doua tronsoane rutiere vor fi gata la sfarsitul anului 2021.

”Aceste proiecte erau pe lista de proiecte prioritare intocmita de autoritatile publice judetene, dar nu au fost chiar primele din Regiune. Avem deja 10 contracte semnate la nivelul regiunii, in valoare totala de peste 1,17 miliarde lei, pentru toate cele sase judete. Dintre acestea, tot CJ Alba a semnat, in urma cu un an si jumatate, primul contract pe acest domeniu, investitie a carei valoare este de peste 188 milioane lei, pe traseul Aiud-Abrud, asa numita ”Transalpina de Apuseni”, unde activitatile sunt in grafic. Vom mai semna contracte de finantare si pentru alte drumuri judetene ale caror lucrari au fost demarate, in judetele Brasov si Harghita. Vorbim de parteneriate benefice intre Consiliile Judetene si autoritatile locale si suntem convinsi ca va creste mult mobilitatea in zonele unde se intervine cu resurse nerambursabile. Atat pentru judetul Alba, cat si pentru celelalte din regiunea noastra, este foarte important ca se investeste in reabilitarea sistemului rutier, deoarece cu cei peste 700 de kilometri modernizati in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu in ultimii 15-20 de ani, cu fonduri europene, practic am depasit cu mult calitatea transportului pe unele arterele nationale. Concret, in multe cazuri, este mai usor si mai frumos sa circuli pe drumurile judetene reabilitate, decat pe acele drumuri nationale unde nu s-au facut investitii importante. Pentru locuitorii judetului Alba este imbucurator faptul ca proiectele propuse de administratia judeteana sunt complementare intre ele si traseele reabilitate in ultimii ani converg spre orasele Aiud si Teius pentru a conecta mii de oameni la reteaua europeana de transport”, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru, referindu-se la importanta acestui proiect REGIO.