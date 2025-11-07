Percheziție în județul Cluj în cadrul operațiunii „Jupiter”, într-un dosar de înșelăciune și fals informatic

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 7 noiembrie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cluj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Cluj, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și fals informatic.





Din verificările efectuate a rezultat faptul că, în perioada 2022 – 2023, un bărbat, de 40 de ani, din județul Satu-Mare, ar fi procedat la contrafacerea unor contracte de cesiune, comodat și prestări servicii, aparent semnate de către reprezentanții unei persoane juridice, prin folosirea fără drept a unei semnături electronice atribuite unei alte persoane, în scopul obținerii unor avantaje patrimoniale, prejudiciul cauzat urmând a se stabili în urma cercetărilor.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.