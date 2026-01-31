Papanașii – gustul care adună familia în jurul mesei

Într-o lume grăbită, unde timpul pare mereu insuficient, papanașii rămân una dintre puținele bucurii simple care ne întorc la rădăcini. Desert emblematic al bucătăriei românești, papanașii nu sunt doar o rețetă, ci o amintire: mirosul de brânză dulce, ulei încins și smântână rece, servită din belșug, exact ca la bunici.

Partea frumoasă? Acest desert tradițional poate fi pregătit rapid, fără tehnici complicate, dar cu mult suflet. Ideal pentru o după-amiază în familie sau pentru a le oferi cititorilor noștri un strop de confort autentic.

Rețetă simplă de papanași pufoși

Ingrediente:

250 g brânză de vaci bine scursă

1 ou

2–3 linguri de zahăr

1 plic zahăr vanilat

1 praf de sare

1 linguriță rasă de bicarbonat sau praf de copt

4–5 linguri de făină

Ulei pentru prăjit

Smântână și dulceață (de preferat de afine sau vișine)

Mod de preparare:

Amestecați brânza cu oul, zahărul, sarea și vanilia. Încorporați făina și bicarbonatul până obțineți un aluat moale, ușor lipicios. Formați papanașii clasici – rotunzi, cu o biluță deasupra – și prăjiți-i în ulei încins până devin aurii. Scoateți-i pe șervețele absorbante.

Serviți-i fierbinți, cu smântână rece și dulceață aromată.

Un desert care spune o poveste

Papanașii nu se mănâncă în grabă. Se savurează. Sunt dulci, calzi, generoși și spun o poveste despre răbdare, tradiție și bucuria lucrurilor făcute acasă. Exact genul de deliciu care transformă o zi obișnuită într-una specială.

Poftă bună!