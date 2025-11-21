Panică la o policlinică din Sibiu: alarma de incendiu pornită din cauze încă necunoscute

ISU Sibiu a intervenit de urgență pe Bulevardul Mihai Viteazu la o policlinică medicală întrucât a fost declanșată alarma de incendiu.



sursa foto: ISU Sibiu

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor s-a constatat ca nu este vorba despre un incendiu.

Se lucrează pentru identificarea cauzei care a generat pornirea alarmei de incediu.

Din clinică s-au autoevacuat aproximativ 40 de persoane, până la sosirea pompierilor.