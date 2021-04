Orădeanca Ioana Mihăilă, este noul ministru al Sănătății

Medicul Ioana Mihăilă (41 de ani) este noul ministru al Sănătăţii. Propunerea USR-PLUS vine la o săptămână după ce fostul ministru al sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost demis de către premierul PNL Florin Cîţu, ceea ce a aruncat coaliţia de guvernare în criză.

Miercuri seară, noul ministru al Sănătății, a depus jurământul de investitură în prezența președintelui României, Klaus Iohannis.

„Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor. Sunt medic şi cunosc îndeaproape care este situaţia din spitale şi cu ce se confruntă colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de soluţii ferme şi clare şi asta îmi propun să fac, alături de colegii mei din minister – să venim în ajutorul lor, iar tot ce a fost făcut bun până acum va fi continuat “, a spus Ioana Mihăilă.

Ea a precizat că obiectivele sunt de refacere a infrastructurii de sănătate şi de sprijinire a segmentului de ambulatoriu şi a medicinei de familie. „Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esenţial al mandatului meu “, a mai adăugat Ioana Mihăilă.

Ioana Mihăilă a ocupat începând din ianuarie 2021 funcţia de secretar de stat în ministerul condus de Vlad Voiculescu, ocupându-se de gestionarea investiţiilor în sistemul medical din fonduri externe şi de elaborarea componentei de sănătate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Ioana Mihăilă (41 de ani) și soțul său, și el medic, au înființat o clinică privată la Oradea. Cei doi au împreună doi copii.

Absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, Ioana Mihăilă s-a clasat între primii 100 de candidați pe țară la examenul național de rezidențiat, profesând ca medic endocrinolog în Cluj și în Oradea, iar în 2016 a promovat cu nota 10 examenul pentru obținerea gradului de medic primar. A coordonat caravane medicale prin care au fost oferite servicii medicale gratuite în satele din județul Bihor.

Odată cu fondarea PLUS, Ioana Mihăilă s-a implicat în politică și a devenit președintele organizaţiei judeţene Bihor.

“M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcţia în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opţiuni: fie plecăm din ţară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem şi contribuim la schimbare. Am ales cea de-a doua variantă şi am aderat la organizaţia” Platforma România 100”, iar apoi la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) “, afirma Mihăilă anul trecut, înaintea alegerilor locale.

De altfel, Ioana Mihăilă a fost, anul trecut, candidatul Alianţei USR-PLUS la Primăria Oradea.

De asemenea, Ioana Mihăilă a făcut parte din celula de criză PLUS COVID şi a contribuit la programul de guvernare USR-PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19.

La capitolul avere, Ioana Mihăilă deține 3 case de locuit la Oradea, 3 terenuri (intravilan) în Oradea, un apartament la Cluj, un spațiu comercial în Oradea, un autoturism și peste 400.000 de lei în conturi. De asemenea, Ioana Mihăilă a încasat anul trecut, potrivit declarației de avere publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, dividende în valoare de 137.000 și 382.850 (fără a preciza dacă este vorba despre lei sau euro) și a acordat USR un împrumut de 20.000 de lei în campania electorală.