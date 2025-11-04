Operațiune de salvare emoționantă la Beiuș – pompierii au scos doi căței din canalizare

O misiune atipică, care a durat mai bine de două ore, a fost desfășurată azi de pompierii din cadrul Secției Beiuș, pentru salvarea celor doi căței, după ce vecinii proprietarului acestora, auzindu-i scheunând, încercaseră în zadar să ajungă la micii patrupezi.

Apelul prin 112, prin care se solicita intervenția salvatorilor, a fost primit la aproximativ 10 minute după ora 11.00, apelantul precizând că doi pui de câine căzuseră printr-o gură de vizitare fără capac, într-un tub conectat la rețeaua de canalizare.





Pentru a accede la căței, pompierii au săpat și au scos tubul, cu diametrul de circa 50 cm și adâncimea de aproximativ 1.50 m, ajungând astfel la țeava de la rețeaua de canalizare, cu un diametru de circa 10 cm, în care patrupezii se retrăseseră speriați.



sursa foto: ISU Bihor

Cu multă grijă, răbdare, mâncare pentru a-i ademeni să se apropie de capătul țevii și cu accesorii adaptate situației, pompierii au reușit să evacueze în siguranță, cei doi căței.