O vacă a fost salvată de pompierii militari după ce a căzut într-o fântână la Galda de Jos

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit în localitatea Galda de Jos, pentru salvarea unei vaci care a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ cinci metri.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Galda de Jos. După evaluarea situației, pompierii au demarat operațiunea de extragere a animalului, folosind echipamente specifice pentru ridicare și asigurare.

sursa foto: ISU ALBA

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar animalul a fost scos teafăr și nevătămat, fiind predat proprietarilor.