Neglijența la utilizarea sobelor face victime: o femeie a murit într-un incendiu la Salonta

Astăzi, 31 ianuarie, la câteva ore după ce un localnic din Crestur și-a pierdut viața în locuința cuprinsă de flăcări din cauza jarului căzut din sobă, o femeie din Salonta a decedat în urma unui incendiu produs, cel mai probabil, din cauza depozitării cenușii și a jarului nestins în interiorul locuinței, în apropierea materialelor combustibile.

Sesizarea privind producerea incendiului pe strada Tincii din Salonta a fost primită în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, în jurul orei 15.45, la fața locului ajungând imediat, trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Salonta, cu două autospeciale de stingere și cu ambulanța SMURD a subunității.





sursa foto: ISU Bihor

Incendiul, care se manifesta în dormitorul locuinței, cu degajări foarte mari de fum, a fost stins în aproximativ 20 de minute, însă, din nefericire, în camera incendiată, pompierii au găsit trupul carbonizat al proprietarei, în vârstă de 86 de ani. Echipajele au evacuat din casă două butelii, preîntâmpinând producerea unei explozii și au împiedicat propagarea incendiului la întreaga casă și la o altă locuință aflată la aproximativ doi metri.

Cercetările efectuate la fața locului au indicat drept cauză probabilă a evenimentului depozitarea cenușii și a jarului nestins în apropierea materialelor combustibile, octogenara evacuând cenușa în recipiente și saci amplasați în dormitor. După stingerea incendiului, pompierii au acționat pentru înlăturarea efectelor negative ale evenimentului până în jurul orei 19.30. Pagubele materiale înregistrate au constat în mobilier și bunuri aflate în dormitorul locuinței.

Tot în cursul acestei zile, pompierii Detașamentului 1 Oradea au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe din Gepiu. În acest caz, evenimentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale, arzând doar funinginea depusă în interiorul coșului de fum. Tragem un semnal de alarmă cu privire la utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și mijloacelor de încălzire, aducându-vă în atenție faptul că neglijarea riscurilor asociate se soldează adeseori cu pierderea agoniselii de-o viață și, uneori, ca în cazul incendiilor din Crestur și Salonta, cu pierderi de vieți omenești.

În acest context, vă reamintim importanța respectării măsurilor menite a vă proteja viața și bunurile:

• Evacuați cenușa periodic, într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce resturile de jar sunt complet stinse • Nu folosiți soba decât cu ușița închisă

• Așezați o tavă metalică în fața sobei, în dreptul ușiței

• Nu așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile

• Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința

• Nu adormiți niciodată înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins

• Nu folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia

• Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi

• Nu așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile

• Nu așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice

• Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi

• Nu lăsați copiii nesupravegheați pe timpul funcționării sistemelor de încălzire

•Asigurați verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum, precum și repararea acestora, dacă este cazul, de către persoane autorizate

Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și a aplicației de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play.