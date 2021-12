Miercuri: Lansări de carte la Sala Unirii din Alba Iulia, cu ocazia Zilei De 1 Decembrie

În ajunul sărbătorii Naționale de 1 Decembrie, de la Alba Iulia, la Sala Unirii din municipiu, vor avea loc, miercuri, mai multe lansări de carte.

Astfel, de la ora 10.00, au fost prezentate primele două cărţi, ale zilei: ²1 Decembrie 1918. Radiografia unei zile², scrisă de istoricul Tudor Roșu, urmată de prezentarea cărții ²Legiunea română din Siberia², scrisă istoricii Ioana Rustoiu, Marius Cristea, Smaranda Cutean, Tudor Roșu.

²1 Decembrie 1918. Radiografia unei zile², este o carte, așa cum indică titlul, dedicată strict zilei de 1 decembrie, de la marile decizii ale momentului, la micile detalii ce au compus tabloul Adunării de la Alba Iulia.

²Legiunea română din Siberia² – Cele două volume 📚ale cărții Legiunea Română din Siberia surprind pe parcursul celor 1200 de pagini istoria celui de al doilea corp de voluntari români constituit în Siberia din foștii prizonieri ai Armatei Austro-Ungare aflați pe teritoriul Imperiului Țarist și care, împreună cu Legiunea cehoslovacă au luptat împotriva Armatei Roșii.

Sunt transcrise ordine militare stricte, obiective, justificative, tactice (415 ordine), adică viața dintr-un Corp de armată – al armatei române, în care și-au dorit să fie cei care au părăsit lagărele de prizonieri – ajuns pe un teatru de operațiuni într-un context extern care nu le era deloc favorabil, ca ariergardă a Legiunii Cehoslovace, sub comanda aliaților României, într-o țară în care se desfășura un război civil extrem de violent, în Rusia cu a ei Siberie fără de sfârșit.

Primul volum este prefațat de o istorie a asupra voluntariatului românesc, în contextul general, de constituire al armatelor de voluntari din timpul Primului Război Mondial (capitolul Noi ai cui suntem? O „multinațională” disfuncțională: Armata Austro-Ungară), apoi de o incursiune în istoria prizonieratului ardelenilor și bucovinenilor în Rusia, înscrierea în corpul de voluntari și parcursul lor până la revenirea acasă, în România Mare (Metamorfoze: soldat al împăratului, prizonier la ruși, voluntar în armata română, legionar antibolșevic, cetățean al României Mari).

Urmează apoi prezentarea colecției de unde provin documentele transcrise, dar și constituirea unei biografii a donatorului acesteia (Un donator generos. Elie Bufnea și colecția sa de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia).

Paginile volumelor sunt completate cu câteva fotografii care surprind secvențe din viața Legiunii Române, hărți ale operațiunilor desfășurate împotriva bolșevicilor, apoi de o anexă documentară care completează informațiile oferite de ordinele militare emise în cadrul Legiunii Române (textul Convenției de armistițiu din gara Zima, liste ale membrilor Legiunii Române din Siberia etc).

Fiecare volum este însoțit de un Indice al numelor și al locurilor, cartea dorindu-se a fi un instrument de lucru util cercetătorilor interesați de istoria Corpului siberian, dar și de a fi aproape de pasionații de istorie și, nu în ultimul rând, de cei care încă își caută bunicii ori străbunicii plecați la oaste în armata împăratului.

De la ora 12:00, va avea loc prezentarea a trei titluri de carți: ²Astra și Societatea (1918 – 1930) ², scrisă de istoricul și cercetătorul abaiulian Vasile Moga, ²Vasile Aron (1780 – 1821). Studiu Monografic², scrisă de cercetătorii Liliana Popa și Ioan Nicolae Popa, ²Parohia română unită cu Roma greco – catolică Șibot. File de cronică², scrisă de cercetătoarea Maria Basarab și pr. Ioan Florin Stănculeț, ²Viața unui om, istoria uni muzeu. Muzeul Etnografic Pamfil Albu, din Lupșa².

²Astra și Societatea (1918 – 1930) ² – Aflată la ediția a III-a, lucrarea profesorului Valer Moga evidențiază realizările „Astrei” în perioada 1918-1930, fiind atinse probleme precum adunările generale, membrii și conducerea „Astrei”, despărțămintele, bibliotecile, muzeele.

²Vasile Aron (1780 – 1821). Studiu Monografic² – „Lucrarea de față este o materializare a unor vechi și constante preocupări. Ideea ei ne-a încolțit în minte încă din anii ’80 când, întocmind evidența Seriei de acte juridice din fondul Magistratului orașului și scaunului Sibiu, am constatat existența acestui, cam impropriu numit, „fond personal Vasile Aaron”.

²Parohia română unită cu Roma greco – catolică Șibot. File de cronică² -Lucrarea semnată de către cercetătoarea Maria Basarab și pr. Ioan Florin Stănculeț se înscrie genului monografic, oferind o excelentă reconstituire a evoluției istorice și a activității parohiei greco-catolice Șibot, județul Alba.

²Viața unui om, istoria uni muzeu. Muzeul Etnografic Pamfil Albu, din Lupșa² -A VII-a lucrare din seria „Lupșa – Aur și oameni”, semnată de reputatul istoric Ioan-Nicolae Popa este dedicate unei personalități a muzeologiei – Pamfil Albu, cel care a pus bazele Muzeului Etnografic de la Lupșa care astăzi îi poartă numele. Lucrarea nu aduce doar un omagiu întemeietorului de muzeu, ci readuce în atenție și ctitoria sa: muzeul din Lupșa.

La ora 14.00, vor avea loc prezentările de carte ale lucrărilor ²La Cut înapoi pe filele culturii² – redactată de Prof. Univ. Dr. Ilie Moise, ²Balada populară în zona folclorică Alba², redactată de interpreta de muzică populară Marinela Baba, ²Comoara de pe Arieș. Colecția de carte chilirică de la Muzeul Etnografic Lupșa² – redactată de cercetătorii Liliana Popa și Ioan Nicolae Popa, ²Valori ale portului popular din Alba² – redactată de cercetătoarea Adriana Țuțuianu.

Valori ale portului popular din Alba² – urmăreşte secvenţial transformările petrecute în portul popular din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până în prima jumătate a secolului al XX-lea, adică până în perioada industrializării rapide (1960-1965). Cartea oferă o selecţie a celor mai reprezentative piese și fotografii, ce provin atât din colecţiile Muzeului Naţional al Unirii, a expoziţiilor etnografice din judeţul Alba, dar și din colecții particulare.

²La Cut înapoi pe filele culturii² – Prof. Univ. Dr. Ilie Moise ne face bucuria de a ne dărui și în acest an un crâmpei de Românie autentică, pentru că domnia sa adună în file de carte povestea celor mai importante evenimente culturale desfășurate în localitatea sa natală, Cut. Volumul apărut sub egida Consiliului județean Alba, finanțat prin Programul Susținerea și promovarea culturii scrise, ne aduce în atenție oameni și fapte care au făcut istorie la Cut, ne reamintește obiceiuri și tradiții demult uitate și așterne sub priviri pagini de cultură contemporană de cea mai bună calitate. Cartea se adresează atât istoricilor, etnografilor și etnologilor cât și cititorului nespecialist, care vor găsi în lecturarea ei plăcerea de a vedea lumea satului românesc prin ochii cercetătorului etnograf Ilie Moise.

²Balada populară în zona folclorică Alba² – Apărut cu sprijinul financiar al Administrației Fondului Cultural Național și al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, volumul restituie, pentru pasionații de folclor (elevi, studenți, profesori, tineri interpreți în căutarea unui repertoriu) texte și melodii astfel încât aceste cântece să poată fi învățate și performate corect. Cartea este însoțită de un DVD, document conținând un film cu rapsozi populari din cele mai reprezentative zone ale județului.

²Comoara de pe Arieș. Colecția de carte chilirică de la Muzeul Etnografic Lupșa² – Prezențată initial la Conferința Națională „Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național”, povestea colecției de carte veche românească a Muzeului Etnografic „Pamfil Albu” din Lupșa – numită chirilică de către autori – devine subiectul unui volum care prezintă în detaliu fiecare volum. Colecția păstrează exemplare rare – 𝐶ℎ𝑖𝑟𝑖𝑎𝑐𝑜𝑑𝑟𝑜𝑚𝑖𝑜𝑛 (Bălgrad, 1699) – și alte rarități bibliophile, chiar și un exemplar unicat.

De la ora 17.30, va avea loc prezentarea cărții cu titlul ²Activitatea monetăriei de la Alba Iulia. Studiu numismatic, istoric și arheologic² – redactată de cercetătorul Florin Ciulavu.

Lucrarea ²Activitatea monetăriei de la Alba Iulia. Studiu numismatic, istoric și arheologic – are la bază teza de doctorat cu același titlu susținută de Florin Ciulavu în anul 2018 la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române și reprezintă un aport semnificativ la cunoașterea emisiunilor monetare transilvănene, fiind studiată activitatea atelierului monetar albaiulian din decursul a aproximativ două secole și jumătate (1610-1871, cu unele întreruperi).

Ziua se va încheia de la ora 19.30, cu prezentarea volumelor 𝑨𝒑𝒖𝒍𝒖𝒎. 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 & 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒖𝒎, 𝑳𝑽𝑰𝑰𝑰/2021, redactat de către istorici ai Muzeului Național al Unirii și ale numeroșilor colaboratori.

Anuarul 𝐴𝑝𝑢𝑙𝑢𝑚. 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 & 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚 continuă și în acest an temele de forță ale istoricilor albaiulieni: Unirea Transilvaniei, evenimentele interbelice de pe meleagurile Albei etc. Și în egală măsură deschide noi șantiere de cercetare ori laboratoare de analiză prin studii de istorie culturală, de conservare și restaurare, dezbateri, interpretări și recenzii ale echipei de istorici ai Muzeului Național al Unirii și ale numeroșilor colaboratori.