Mașină distrusă complet într-un incendiu pe A1 Sibiu–Sebeș, izbucnit de la o defecțiune

Pompierii sibieni au intervenit azi-noapte în jurul orei 02:00 pe A1 km 252 sensul de mers Sibiu-Sebeș pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism.





sursa foto: ISU Sibiu

La fața locului a intervenit o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism care tracta și o remorcă de mici dimensiuni.

Autoturismul nu a putut fi salvat, acesta a ars în totalitate. Totuși, pompierii au reușit să salveze remorca.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs ca urmare a unei defecțiuni pe timpul exploatării la toba de eșapament a autoturismului.