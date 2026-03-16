Lunea, între lipsa de energie și un nou început: cum ne putem revitaliza la început de săptămână

Pentru mulți oameni, ziua de luni vine la pachet cu o scădere vizibilă a energiei și a motivației. După două zile de relaxare sau de schimbare a ritmului, revenirea la programul obișnuit de muncă poate fi resimțită ca o provocare. Specialiștii în psihologie spun că acest fenomen este normal și are legătură atât cu ritmul biologic, cât și cu modul în care ne pregătim pentru începutul unei noi săptămâni.

Lunea este adesea percepută ca o zi a responsabilităților: agenda este plină, sarcinile se acumulează, iar presiunea de a începe săptămâna „în forță” poate crea stres încă din primele ore ale dimineții. În plus, schimbarea programului de somn din weekend contribuie frecvent la senzația de oboseală.

Cu toate acestea, specialiștii recomandă câteva obiceiuri simple care pot transforma ziua de luni într-un start mai echilibrat pentru întreaga săptămână.

Rutina de dimineață contează

Un început de zi fără grabă poate face o diferență majoră. Chiar și 10–15 minute dedicate unei rutine simple – o cafea băută în liniște, câteva exerciții de întindere sau o scurtă plimbare – pot ajuta organismul să intre treptat în ritmul zilei.

Planificarea realistă a sarcinilor

Experții recomandă ca ziua de luni să nu fie supraîncărcată cu cele mai dificile activități. O planificare echilibrată, cu obiective clare și realizabile, reduce stresul și oferă senzația de control asupra programului.

Mișcarea și pauzele scurte

Chiar și câteva minute de mișcare sau o scurtă ieșire în aer liber pot crește nivelul de energie și concentrarea. Pauzele regulate ajută creierul să rămână productiv pe parcursul întregii zile.

Un moment pentru sine

Psihologii subliniază că micile recompense personale – o conversație plăcută, ascultarea muzicii preferate sau planificarea unei activități plăcute după muncă – pot schimba perspectiva asupra zilei de luni.

În loc să fie privită ca „cea mai grea zi a săptămânii”, lunea poate deveni un moment de resetare și organizare. Cu câteva ajustări simple în rutina zilnică, începutul de săptămână poate fi transformat într-o oportunitate pentru un start mai echilibrat și mai productiv.