La Alba Iulia, s-a deschis seria de cursuri GREENER. Cursanții învață despre energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică

Joi, la Alba Iulia, s-a deschis seria de cursuri GREENER, implementate de primăria municipiului Alba Iulia, prin proiectul “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” (acronim GREENER), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Cursurile au ca obiectiv general îmbunătățirea cunoștințelor de energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică la nivelul comunității locale, în contextul dezvoltării durabile a municipiului Alba Iulia.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Primăria organizează anul acesta o serie de cursuri, destinate atât personalului din entități publice (pentru formarea și dezvoltarea de competențe în domeniul energiei regenerabile), cât și întreprinderilor mici și mijlocii locale, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor IMM-urilor prin formare specializată în domeniul eficienței energetice și al managementului energiei.

Cursurile sunt organizate împreună cu partenerii proiectului: Norsk Energi (Norvegia), Agenția Locală a Energiei Alba și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

La deschiderea cursurilor a fost prezent și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

”Realizarea acestei serii de cursuri la Alba Iulia este extrem de necesară, pentru că îmbunătățirea cunoștințelor de energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică va avea impact direct asupra comunității noastre.

Suntem preocupați nu doar de economisirea energiei, prin anveloparea clădirilor de locuințe sau publice, ci și de producerea de energie verde prin sisteme montate pe clădirile pe care le administrăm, de transport public verde, prin folosirea autobuzelor electrice și lista poate continua.

Este important să conștientizăm, ca și comunitate, că educația în acest domeniu ține de prezent și viitor și ne privește pe toți”, a declarat primarul Gabriel Pleșa.