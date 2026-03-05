Intervenții în lanț pentru pompierii din Huedin: accident cu autotren răsturnat și incendiu la o locuință

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au desfășurat noaptea trecută două intervenții succesive. Prima a avut loc pe DN1 E60, la un accident rutier petrecut pe raza localității Bucea, comuna Negreni.



sursa foto: ISU Cluj

Solicitarea a venit în jurul orei 23.45, iar echipajele operative au găsit la fața locului un autotren răsturnat. Un bărbat de aproximativ 25 de ani a reușit să iasă singur afară din acesta și a fost preluat de către echipajul SAJ pentru evaluarea medicală. În cele din urmă, a refuzat transportul la spital.

Ulterior, în jurul orei 01.00, forțele noastre au fost notificate despre un incendiu izbucnit la o casă situată pe strada Avram Iancu din orașul Huedin, astfel că două autospeciale au fost trimise imediat la locul solicitării.

Pompierii au constatat faptul că incendiul s-a manifestat în jurul hornului, pe o suprafață de aproximativ 5 metri pătrați, lichidând flăcările în limitele găsite. Drept urmare, casa de locuit a fost protejată în totalitate.