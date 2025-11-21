Intervenție contra-cronometru pentru salvarea unui bărbat căzut în apă la Tarnița

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, pentru salvarea unui bărbat care ar fi căzut în apă, în apropierea barajului de la lacul Tarnița. Imediat au fost trimise o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și autospeciala cu barcă.

sursa foto: ISU Cluj

De asemenea, au fost alertați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv Salvamont-Salvaspeo Cluj. Persoana se afla parțial în apă, iar un membru al echipajului Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a coborât în rapel pentru a putea ajunge la victimă. Ulterior, bărbatul a fost preluat cu o barcă a pompierilor și adus la mal.

Victima a fost în permanență conștientă și cooperantă, primind imediat îngrijiri medicale. În final, echipajul SMURD l-a transportat pe bărbat la spital.