Incendiu puternic la o casă din Cluj-Napoca. Două persoane au primit îngrijiri medicale

Un incendiu a izbucnit, în cursul zilei de miercuri, la o casă de locuit situată pe strada Iancu Jianu din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca, care acționează cu patru autospeciale de stingere și o autoscară.

Focul s-a manifestat inițial la acoperișul casei și la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Preventiv, la fața locului a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

sursa foto: ISU Cluj

Pompierii au reușit evacuarea unei butelii din interiorul locuinței, evitând astfel o posibilă explozie. De asemenea, două persoane au fost evaluate de echipajele medicale: o femeie care a suferit un atac de panică și un bărbat cu o ușoară arsură la nivelul unui membru superior. Cel mai probabil, acestea nu vor fi transportate la spital.

Intervenția este în continuare în desfășurare, însă incendiul a fost localizat și urmează să fie lichidat în scurt timp.