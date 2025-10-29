Incendiu puternic la Hamba: o anexă gospodărească a fost distrusă în totalitate

Un incendiu a izbucnit în localitatea Hamba, necesitând intervenția de urgență a pompierilor sibieni. Pentru stingerea flăcărilor, ISU Sibiu a mobilizat trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de primă intervenție, o cisternă cu apă și un echipaj SMURD.





Potrivit primelor informații, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, existând risc de propagare la locuințele din apropiere.



sursa foto: ISU Sibiu

După câteva ore de intervenție, pompierii au reușit să lichideze incendiul. Flăcările au distrus în totalitate anexa și bunurile depozitate în interior, iar fațada locuinței aflate în imediata vecinătate a fost afectată pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Intervenția promptă a pompierilor a salvat restul casei și alte două locuințe din apropiere.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric provocat de un cablu defect, izolat necorespunzător.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Informațiile au fost transmise de sg. maj. Marcu Raluca, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.