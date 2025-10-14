Incendiu puternic într-o gospodărie din Codor: un fânar de 100 mp a fost distrus de flăcări

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pe parcursul serii trecute pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-o gospodărie situată în localitatea Codor, comuna Jichișu de Jos.

sursa foto: ISU Cluj

Apelul de urgență a venit în jurul orei 19.05, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere. Incendiul s-a manifestat generalizat la un fânar, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. De asemenea, exista riscul ca focul să se extindă la o casă, pe care pompierii au reușit să o protejeze în totalitate.

Pe de altă parte, în interior erau depozitați, potrivit declarațiilor proprietarului, 60 de baloți de fân și aproximativ 2 tone de grâu, ceea ce a îngreunat misiunea echipajelor noastre. Drept urmare, pompierii au finalizat intervenția în jurul orei 23.45, incendiul izbucnind, cel mai probabil, din cauza unei neglijențe privind fumatul.