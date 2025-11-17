Incendiu nocturn pe strada Memorandumului: femeie de 80 de ani evacuată în siguranță

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un imobil situat pe strada Memorandumului din municipiul Cluj-Napoca.

sursa foto: ISU Cluj

Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.05, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere de mare capacitate, autoscara, precum și un echipaj SAJ. Odată ce au ajuns la fața locului, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. Forțele noastre au evacuat de urgență o femeie de aproximativ 80 de ani, care a fost evaluată de către echipajul SAJ. Din fericire, nu s-a impus transportul acesteia la spital.

Pe de altă parte, exista riscul ca incendiul să se extindă la întreg imobilul, la anexele învecinate, precum și la un autoturism parcat. Prin intervenția promptă, pompierii au reușit să lichideze flăcările în limitele găsite. În urma incendiului, au ars numeroase bunuri depozitate în interior, cum ar fi aparate xerox.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice.