Incendiu la un tractor agricol în Gârbovița, lichidat de pompieri fără victime

Pompierii din cadrul Secției Aiud au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Gârbovița.





Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, apelul la 112 anunța faptul că un tractor agricol a fost cuprins de flăcări. La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajele intervenind prompt pentru limitarea și lichidarea incendiului.

Incendiul a fost stins în scurt timp, însă flăcările au distrus instalația electrică și compartimentul motor al utilajului agricol.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.