Incendiu la un bar din Câmpeni: 20 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor

Un incendiu a izbucnit la un bar din orașul Câmpeni, pe strada Zarandului. Focul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, cu degajări mari de fum, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.



sursa foto: ISU ALBA

La fața locului au intervenit pompierii de la Secția Câmpeni cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor medical.

Până la sosirea echipajelor, aproximativ 20 de persoane aflate în interiorul clădirii s-au autoevacuat în siguranță. Intervenția pompierilor a continuat pentru localizarea și lichidarea completă a incendiului.

Reprezentanții ISU Alba au anunțat că misiunea este în dinamică și vor reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce operațiunea evoluează.