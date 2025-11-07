Incendiu la un autotren pe autostrada A1, în zona Sebeș. Semiremorca a ars în totalitate

Un incendiu a izbucnit la un autotren care transporta materiale pentru confecționarea cauciucurilor, pe autostrada A1, în zona nodului rutier Sebeș–Sibiu.



sursa foto: ISU ALBA

Potrivit ISU Alba, la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Sebeș, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la semiremorca autotrenului.

Șoferul a reușit să decupleze capul tractor, care nu a fost afectat de flăcări. Incendiul a fost localizat în scurt timp, iar intervenția pompierilor a dus la lichidarea completă a focului în jurul orei 11:30.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de echipa de cercetare de la fața locului.