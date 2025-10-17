Incendiu la un autocamion pe A1, în apropiere de Sibiu, remorca a ars în totalitate

Un incendiu puternic a izbucnit pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș–Sibiu, în apropierea ieșirii spre aeroport. Flăcările au cuprins remorca unui autocamion, iar pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgență pentru stingerea focului.





La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări mari de fum.



sursa foto: ISU Sibiu

„Pompierii au reușit să stingă incendiul care s-a manifestat generalizat la remorca autocamionului. Aceasta a ars în totalitate, împreună cu încărcătura – bobine de tablă. Capul tractor a fost decuplat și salvat de flăcări”, a transmis slt. Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție au acționat ulterior pentru îndepărtarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile a izbucnirii incendiului.

Conform concluziilor finale, focul ar fi fost provocat de efectul termic produs în urma frecării la una dintre roțile remorcii autocamionului.