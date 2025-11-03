Incendiu la un apartament din Cluj-Napoca: un bărbat rănit, zece persoane evacuate

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în urmă cu puține momente pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la un apartament situat pe strada Constantin Brâncuși din municipiul Cluj-Napoca.

sursa foto: ISU Cluj

Forțele noastre au acționat cu două autospeciale de stingere, autoscara, precum și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. Incendiul a afectat o cameră din interiorul apartamentului aflat la etajul III, existând posibilitatea să se extindă la un alt apartament de la etajul superior. Imediat, 10 persoane s-au autoevacuat la solicitarea pompierilor, ca măsură de precauție.

La fața locului, un bărbat care prezenta multiple traumatisme a primit îngrijiri medicale de urgență. Ulterior, victima a fost intubată de către echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportată la spital. Nu au existat alte persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Incendiul a fost lichidat, pompierii înlăturând efectele negative ale acestuia. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor este în curs de stabilire.