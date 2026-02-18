Incendiu la o locuință din Șard, lichidat de pompieri. Nu s-au înregistrat victime

Detașamentul de pompieri din cadrul ISU Alba a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Șard.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU, incendiul s-a manifestat la o locuință și la o anexă gospodărească, afectând o suprafață totală de aproximativ 70 de metri pătrați.



sursa foto: ISU Alba

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență SVSU Ighiu.

Forțele de intervenție au reușit localizarea incendiului în scurt timp, acționând ulterior pentru lichidarea completă a focului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.