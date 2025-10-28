Incendiu la o locuință din Gherla. Pompierii au evacuat o butelie înainte să se producă o explozie

Un incendiu a izbucnit la o casă situată pe strada Liviu Rebreanu din municipiul Gherla. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej, sprijiniți de echipajele Punctului de Lucru Gherla și SVSU Gherla.

sursa foto: ISU Cluj

Flăcările au cuprins bucătăria locuinței, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, fiind localizate rapid de echipajele de intervenție. O altă încăpere aflată în apropiere a fost afectată parțial de fum și de temperaturile ridicate.

Pompierii au evacuat în siguranță o butelie care se afla în interiorul bucătăriei, eliminând riscul unei explozii. Din fericire, niciuna dintre persoanele aflate în locuință nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor preliminare, incendiul ar fi izbucnit în momentul în care s-a încercat aprinderea focului la butelie. Forțele de intervenție au acționat cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, iar incendiul a fost lichidat în scurt timp, în limitele în care a fost găsit.