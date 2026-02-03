Incendiu la o locuință din Blaj. Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări

Stația de pompieri Blaj a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Plopilor din municipiul Blaj.



sursa foto: ISU Alba

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, afectând o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să stingă incendiul în totalitate, prevenind extinderea flăcărilor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită.