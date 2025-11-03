Incendiu la o fermă de animale din Vama Seacă: o anexă de 200 mp, cuprinsă de flăcări

Un incendiu a izbucnit într-o anexă a unei ferme de animale din localitatea Vama Seacă, comuna Hopârta. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, la fața locului au intervenit pompierii de la Secția Aiud, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ocna Mureș.

sursa foto: ISU ALBA

Trei autospeciale de stingere cu apă și spumă au fost mobilizate pentru localizarea și lichidarea focului. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul unei anexe cu structură metalică, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și acționează în continuare pentru stingerea completă a acestuia. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de echipa de intervenție după finalizarea operațiunilor.