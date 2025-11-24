Incendiu la o casă din Săliște: ISU Crișana reamintește regulile esențiale pentru folosirea sistemelor de încălzire

În după-amiaza zilei de sâmbătă, 22 noiembrie a.c., pompierii militari din cadrul Gărzii Sălard au acționat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Săliște, comuna Spinuș.Incendiul, care se manifesta la dormitorul și în podul locuinței, a fost stins de forțele de intervenție în aproximativ 25 de minute.

În urma producerii evenimentului, provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sobă, au ars bunurile din încăpere, o ușă și o fereastră, iar acoperișul locuinței a fost deteriorat. Din fericire, nu au existat persoane rănite.



sursa foto: ISU Bihor

În scopul prevenirii incendiilor specifice acestei perioade, provocate în cea mai mare măsură, de exploatarea sistemelor de încălzire locală cu defecţiuni, fără asigurarea supravegherii sau având coşuri de fum deteriorate, necurăţate de funingine sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile din structura construcţiilor, precum şi de suprasolicitarea instalaţiilor şi aparatelor electrice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” reaminteşte bihorenilor obligativitatea respectării următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

Sobe cu sau fără acumulare de căldură și mijloace de încălzire electrice

• Nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;

• Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;

• Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;

• Nu aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

• Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;

• Nu adormiţi niciodată înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins;

• Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;

• Nu aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

• Nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;

• Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi;

• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe timpul funcţionării sistemelor de încălzire;

• Evacuați cenușa periodic, într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce resturile de jar sunt complet stinse.

Instalaţii de încălzire centrală

• Instalaţiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;

• Coşurile şi canalele de fum se realizează din materiale incombustibile, rezistente la foc şi la acţiunea corozivă a fumului şi gazelor de ardere, acestea fiind izolate corespunzător faţă de elementele combustibile din structura clădirilor în care sunt amplasate;

• Montarea şi verificarea centralelor termice vor fi executate de către firme autorizate;

• Exploatarea centralelor termice trebuie făcută conform prescripţiilor tehnice ale producătorului.

Pe timpul exploatării instalaţiilor se interzice:

• Depozitarea în încăperea centralei termice a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;

• Neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control al temperaturii, presiunii din cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil și supape de siguranţă;

• Depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).

*Coșuri de fum*

• Coşurile de fum trebuie curăţate periodic, verificate și reparate (dacă este cazul) de persoane specializate și autorizate.

• În podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior și pe exterior și se dau cu var pentru a putea fi observate cu ușurință eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot aprinde materialele combustibile din apropiere.

• Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă, iar în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile.

Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și a aplicației de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play.