Incendiu la o autobasculantă în Mărțihaz: șoferul s-a autoevacuat în siguranță

În cursul zilei de vineri, 17 octombrie a.c., pompierii militari bihoreni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autobasculantă aflată în mers, pe un drum comunal de pe raza localității Mărțihaz, comuna Mădăraș. Apelul la 112 a fost efectuat, în jurul orei 11.20, de șoferul autovehiculului, care a oprit autobasculanta în momentul în care a observat flăcările și s-a autoevacuat în siguranță.



sursa foto: ISU Bihor

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Salonta, care au localizat și lichidat incendiul în circa 10 minute. Flăcările au afectat cabina vehiculului în totalitate și opt cauciucuri. Cercetările efectuate au indicat faptul că evenimentul a fost provocat, cel mai probabil, de scurgeri de lichide combustibile (ulei).

Din fericire, nu au existat persoane rănite. Pompierii bihoreni reamintesc conducătorilor auto să respecte regulile de întreținere și siguranță a autovehiculelor, pentru prevenirea unor astfel de incidente.