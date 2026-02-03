Incendiu la acoperișurile a două locuințe între Fărău și Alecuș, stins de pompieri

Stația de pompieri Blaj a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit între localitățile Fărău și Alecuș, care a cuprins acoperișurile a două locuințe și o anexă gospodărească.





sursa foto: ISU Alba

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, precum și forțe din cadrul SVSU Ocna Mureș și SVSU Șona. Intervenția a durat câteva ore, iar incendiul a fost lichidat fără victime grave.

Suprafața afectată este estimată la aproximativ 150 de metri pătrați. Echipa SMURD a acordat asistență unei persoane de sex masculin care a suferit un atac de panică în timpul evenimentului.

ISU Alba reamintește cetățenilor să respecte regulile de prevenire a incendiilor, mai ales în sezonul rece, când riscul de producere a incendiilor este mai mare.