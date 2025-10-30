Ultimele știri
30 octombrie, 2025
Incendiu la acoperișul unei case din Lupeni, provocat cel mai probabil de un coș de fum necurățat

Scris de în Eveniment, Local

Pompierii Gărzii de Intervenție din Lupeni au acționat, seara trecută, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din localitate.


La sosirea echipajului de stingere, incendiul se manifesta la acoperiș, cu degajare mare de fum. S-a intervenit de urgență pentru localizarea incendiului, existând pericolul ca flăcările să se propage la cea de-a doua casă din construcția tip colonie care cuprindea două locuințe.

sursa foto: ISU Hunedoara


Incendiul a fost stins în limitele găsite de către pompieri, iar pe parcursul intervenției nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale.
Cel mai probabil, incendiului a izbucnit din cauza jarului sau a scânteilor provenite de la coșul de fum necurățat.

