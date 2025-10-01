Grav accident rutier în Cluj-Napoca: un copil de 12 ani a fost lovit pe trotuar de un autoturism

Un accident rutier grav a avut loc pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca.



sursa foto: ISU Cluj

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Salvatorii au găsit un minor de 12 ani, inconștient, care prezenta multiple traumatisme. Acesta a primit îngrijiri medicale de urgență, fiind intubat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii. Mama copilului, aflată în stare de agitație psihomotorie, a fost de asemenea consultată și transportată la spital în calitate de însoțitor.

Potrivit polițiștilor, în jurul orei 15.05, un bărbat de 34 de ani din județul Bistrița-Năsăud, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, pierzând controlul asupra direcției. Mașina a pătruns pe sensul opus de mers și a lovit minorul aflat pe trotuar.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.